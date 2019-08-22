Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск курс доллара прибавил 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 7 копеек. На 10:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,72 рубля (минус 3 копейки). Курс евро на 10:16 мск равнялся 72,87 рубля (минус 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг не ожидается продолжения бурного укрепления российской валюты.

«Рубль продемонстрировал в среду весьма заметное укрепление. По итогам дня на Мосбирже, доллар подешевел до 65,75 рубля (-81,5 копейки), а европейская валюта снизилась до 72,9275 рубля (-94 копеек). Однако утреннее снижение нефтяных цен может приостановить укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,1—66,4 рубля, для европейской валюты — 72,2—73,7 рубля», — прогнозировал старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.