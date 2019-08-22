Промсвязьбанк снизил ставки по военной ипотеке до 9,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Также ставки уменьшены и на рефинансирование уже имеющейся задолженности.

Размер ипотечного кредита для военнослужащих увеличен. Максимальная сумма кредита при рефинансировании составит 2,754 млн рублей, по программам на приобретение квартиры в новостройке и на вторичном рынке — 2,574 млн рублей.

Новые условия действуют во всех регионах присутствия банка и распространяются на всех участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.