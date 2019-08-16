Участники торговли присоединяются к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), но в реальности сервис будет доступен лишь к началу осени, сообщает «Коммерсант» .

Участники торговли присоединяются к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), но в реальности сервис будет доступен лишь к началу осени, сообщает «Коммерсант» .

Банк «Русский Стандарт» и интернет-магазин Wildberries должны 22 августа объявить о запуске с начала сентября оплаты заказов в онлайн-ретейлере по QR-коду с помощью СБП. Пока в интернет-магазине платежи будут приниматься не онлайн — это перспектива ближайшего будущего. Клиент в пункте доставки сможет отсканировать QR-код, осуществить платеж и забрать оплаченный товар.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, члены ассоциации поддерживают СБП, так как себестоимость ее использования намного ниже, чем у привычного эквайринга. Так, 22 компании участвуют в пилотных проектах по внедрению платежей по QR-коду через СБП, а пять из них будут «запускаться в первой волне», то есть в начале сентября.

Банки также отмечают интерес со стороны своих клиентов к приему платежей по QR-коду. «Банк активно начал подключать своих клиентов по эквайрингу начиная с августа, и уже сейчас мы видим заинтересованность торгово-сервисных предприятий в новой технологии», — рассказали в банке «Русский Стандарт». Промсвязьбанк планирует перейти от тестового режима в «боевой» в конце августа — начале сентября.

Банк России 19 августа опубликовал указание, согласно которому вносятся изменения в положение «О платежной системе Банка России», касающиеся нюансов работы СБП для юридических лиц. Вступает в силу оно через десять дней после опубликования. Возможно, этим объясняется тот факт, что пока банки не подключили клиентам-физлицам функцию оплаты по QR-кодам, хотя банки, которые технически могут это сделать, уже есть.

Как сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК), уже четыре банка прошли сертификацию и подтвердили готовность предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки по QR-коду через СБП. По словам источника издания, речь может идти о банке «Ак Барс», ВТБ, Промсвязьбанке и СКБ-Банке. Как сообщили в НСПК, «сроки предоставления сервиса в рамках пилотного проекта клиентам банк определяет самостоятельно».