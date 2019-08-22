МТС и «М.Видео» стали партнерами в сфере розничных продаж и запускают кобрендовую сеть магазинов. Об этом сообщается в пресс-релизе организаций.

Новый розничный формат сочетает в себе возможность в одном месте приобрести новинки цифровой электроники и набор необходимых для их работы сервисов.

В магазине есть возможность получить полный спектр сервисов экосистемы МТС — от оформления подписок на смартфоны, подключения к тарифам и покупки спутникового телевидения, до оформления карт МТС Банка, тестирования и покупки развлекательных продуктов.

До конца года компании планируют открыть три таких магазина.

В том числе в магазинах нового формата покупателям доступна кредитная платформа, с которой работают 11 банков-партнеров.

«Группа «М.Видео—Эльдорадо» внедрила в своих магазинах кредитную платформу для удобства покупателей. Покупатель может получит одобрение на кредит сразу от нескольких банков и выбрать удобное для себя предложение. Такой подход к кредитованию сокращает до минимума время на оформление кредита — весь процесс нанимает 15—20 минут, и позволяет повысить уровень одобрений, так как отказ в кредите одного банка не влияет на остальные», — прокомментировала представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.