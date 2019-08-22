Московский Кредитный Банк запустил на своем сайте сервис для упрощенной подачи заявок на открытие счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк представил личный кабинет для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ).

Также система подходит участникам партнерской программы банка по привлечению клиентов.

В личном кабинете можно отслеживать статус заявки и подгружать необходимые для открытия счета документы.