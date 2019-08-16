Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, сообщают «Известия» . Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве. Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Ранее в поддержку четырехдневной рабочей недели высказывались представители ФНПР — в федерации при этом уточняли, что считают необходимым сохранить зарплаты на прежнем уровне. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в тройку стран, где работают больше всего, напомнили в ФНПР. В Минтруде ранее заявляли, что законодательство не запрещает переход на четырехдневную рабочую неделю. В Трудовом кодексе указан лишь максимум рабочих часов, а минимум не определен.

По словам экспертов, один из минусов сокращения рабочего времени — падение производительности труда, которая и сейчас в России не высока. Переход на четырехдневку целесообразен, если бизнес сможет ускорить производство. Также идея чревата дефицитом кадров в отраслях, где работают в режиме 24/7. В условиях четырехдневной рабочей недели может сократиться число работников в промышленном секторе, однако этот эффект будет компенсирован дополнительными местами в развивающихся сферах культуры и досуга. Эксперты считают, что переход на четырехдневку чреват убытками и при сокращении рабочих часов, и без него. Так, если разделить нынешние 40 часов в неделю на четыре дня, придется работать по 10 часов — повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника. Если работать четыре дня по восемь часов — уменьшится объем производства товаров и услуг.