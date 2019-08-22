URBAN CARD – это находка для современных людей, пользующихся городской инфраструктурой, сервисами каршеринга, онлайн-такси, авто- и мотовладельцев – для всех, кто не представляет свою жизнь без движения в любой точке мира.

Ключевое преимущество карты – уникальная бонусная программа, в рамках которой Клиент моментально получает вознаграждение за покупки по карте в виде Бонусных баллов. Размер Бонусных баллов зависит от категории, в которой совершается покупка, и не зависит от ее суммы:

10% начисляется в категориях, к которым относятся наземный городской транспорт, метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК), пригородные поезда, аэроэкспрессы, прокат велосипедов.

начисляется в категориях, к которым относятся наземный городской транспорт, метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК), пригородные поезда, аэроэкспрессы, прокат велосипедов. 7% - автомобильные мойки, автозаправочные станции, такси, каршеринг, платные дороги, шиномонтаж, парковки.

- автомобильные мойки, автозаправочные станции, такси, каршеринг, платные дороги, шиномонтаж, парковки. 3% - аренда автомобилей и мотоциклов.

- аренда автомобилей и мотоциклов. 1% от суммы начисляется за прочие покупки, включая покупки в Интернете.

Максимальное количество Бонусных баллов – 5000 в месяц, 1 балл = 1 рублю. Бонусные баллы начисляются моментально в любой точке мира, и их можно использовать сразу после начисления. Бонусы можно потратить на территории России везде, где принимаются к оплате банковские карты. Банк не ограничивает Клиентов в категориях магазинов, в которых можно потратить Бонусные баллы.

Карту можно моментально получить в отделениях Кредит Европа Банка или с курьером, разместив предварительно онлайн-заявку на сайте Банка. Доставка карты осуществляется бесплатно. URBAN CARD выпускается в стильном, ярком и запоминающемся дизайне.

Кроме того, карта обладает рядом других преимуществ: бесплатное обслуживание основной карты, максимальный кредитный лимит до 600 000 рублей, льготный период кредитования на покупки до 55 дней, удобная программа рассрочки, возможность снятия наличных за рубежом без комиссии, предусмотрен выпуск до 10 бесплатных дополнительных карт. Также URBAN CARD можно осуществлять бесконтактные платежи и оплачивать покупки смартфоном или носимым устройством с сервисами Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

URBAN CARD является картой World MastercardR и позволяет пользоваться преимуществами, специальными предложениями и скидками , которые предлагает Mastercard.

«Карта URBAN - это уже третья карта Кредит Европа Банка с уникальной среди карт других Банков бонусной программой, которая позволяет Клиенту получать моментальные баллы, а после их получения - тратить, также моментально, на любые покупки. Первыми картами с подобной программой лояльности являются карты CARD CREDIT PLUS и #TRAVELPASS, которые уже стали любимы среди наших Клиентов. Карта URBAN будет интересна практически любому человеку, кто регулярно пользуется метро, пригородными поездами, общественным транспортом, такси, сервисом каршеринга, а также тех, кто предпочитает использовать личный автомобиль. Все три продукта разработаны с вниманием к интересам и потребностям наших Клиентов, программа лояльности по картам максимально доступна и понятна» - комментирует Директор Дирекции платёжных систем и управления партнёрскими программами Мурат Куйрукчуоглу.