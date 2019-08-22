Начинающие специалисты, ученые и учителя меньше всего опасаются сокращений, а наименее уверенно на рынке труда себя ощущают топ-менеджеры и работники банковской сферы. Это показало исследование HeadHunter, данные которого приводит РИА Новости.

В материале отмечается, что настроения работников на рынке труда в России накануне III квартала года улучшились. При этом лучше других себя ощущали занятые в сферах консультирования и продаж, а наименее уверенно — топ-менеджеры и представители банковской сферы.

Уточняется, что в региональном разрезе оптимистичнее всего настроены жители Дальневосточного федерального округа. Наиболее пессимистичные ожидания у жителей Северо-Западного федерального округа, а также Москвы и Московской области.

Индекс стабильности на текущем месте работы остается на уровне предыдущих полутора лет. Меньше всего опасаются сокращений начинающие специалисты и студенты, ученые и учителя, а также рабочий персонал. Наименее комфортно себя ощущают работники сферы «инсталляция и сервис», банковской сферы, а также сферы управления персоналом.



Опрос проводился среди 19 162 российских соискателей работы.