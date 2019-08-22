Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Кузнецкий» на уровне «ruB» и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Изменение прогноза связано с улучшением ликвидной позиции банка. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при невысоком уровне его генерации, удовлетворительным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные масштабы бизнеса на российском банковском рынке в сочетании с высокой концентрацией активных и пассивных операций на домашнем регионе. Однако при этом наблюдается сокращение корпоративного кредитного портфеля.

Удовлетворительная позиция по капиталу обусловлена приемлемыми значениями нормативов достаточности капитала при невысоком уровне его генерации. Отмечается снижение уровня рентабельности деятельности на фоне роста отчислений в резервы в конце 2018 — начале 2019 года, удовлетворительное качество активов. В структуре активов банка превалирует ссудный портфель, представленный преимущественно кредитами ЮЛ и ИП. Качество корпоративного портфеля оценивается консервативно ввиду высокой доли просроченной задолженности.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена удовлетворительным запасом балансовой ликвидности в сочетании с наличием источников дополнительной ликвидности.

Качество корпоративного управления и стратегического обеспечения оценивается консервативно. В целом качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. При этом агентство отмечает отдельные недостатки в системе управления рисками.