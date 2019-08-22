Более 1,1 тыс. российских компаний за четыре с половиной года попали в реестр привлеченных к административной ответственности за подкуп чиновников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«За первое полугодие 2019 года в реестр включены сведения о более чем 100 юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Всего к настоящему времени реестр содержит данные о более 1,1 тыс. юридических лиц», — сообщили в Генпрокуратуре.

В 2015 году в реестр были внесены лишь пять компаний, в 2016 году — 212, в 2017 году — 428, в прошлом году — 383 компании. За первые шесть месяцев этого года в этот список попали 139 компаний.

Всего в первом полугодии 2019 года прокуроры возбудили 220 дел о подкупе компаниями чиновников. По ним к административной ответственности привлечено 187 юридических лиц, назначены штрафы на 458 млн рублей. Например, в Рязанской области глава строительной фирмы организовывал туристические поездки для главного архитектора Рязани в Таиланд, Малайзию и Турцию за покровительство его компании. По возбужденным прокурором производствам юридическое лицо оштрафовано на 2 млн рублей.

В целях взыскания штрафов прокуроры инициируют аресты имущества фигурантов административных производств почти в каждом случае направления материалов в суд по данной статье. «Кроме того, закон не допускает участия в государственных и муниципальных закупках юридических лиц, наказанных по статье 19.28 КоАП РФ, в течение двух последних лет», — отметили в ведомстве.