Вскоре будет запущен сайт в новом стиле и с удобными сервисами для клиентов.
Банк Жилищного Финансирования обновил логотип и корпоративный стиль. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
«Задачей было графически объединить концепцию ипотеки, цифровые технологии и надежность. Решением стало объединение знака Wi-Fi как символа доступности онлайн-услуг и крыши дома, подсвеченного приветливым оранжевым светом окна», — отмечается в сообщении.
Вскоре будет запущен сайт в новом стиле и с удобными сервисами для действующих и будущих клиентов и партнеров банка.
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