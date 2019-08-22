Банк Жилищного Финансирования обновил логотип и корпоративный стиль. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Задачей было графически объединить концепцию ипотеки, цифровые технологии и надежность. Решением стало объединение знака Wi-Fi как символа доступности онлайн-услуг и крыши дома, подсвеченного приветливым оранжевым светом окна», — отмечается в сообщении.

Вскоре будет запущен сайт в новом стиле и с удобными сервисами для действующих и будущих клиентов и партнеров банка.