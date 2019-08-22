Чистый комиссионный доход увеличился на 17,6% в рублевом эквиваленте, составив 469 млн. долларов США. Покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло 76,6%;

К концу I полугодия 2019 года клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн клиентов, а юридических лиц превысила 640 тыс. компаний.



«Группа последовательно реализует главную стратегическую задачу — наращивание объемов бизнеса и доли в основных сегментах рынка. Прибыльному росту активов способствует устойчивая и сбалансированная структура пассивов Группы. Эффективное управление стоимостью фондирования остается нашим фокусом: на фоне стабильного притока клиентских средств быстрее всего растут средства на текущих счетах, что свидетельствует не только о доверии населения, но и высокой привлекательности созданных нами банковских сервисов и услуг для повседневной жизни наших клиентов. Сохраняя стабильный чистый процентный доход, банк наращивает комиссионный доход — это результат роста нашей клиентской базы и нашего постоянного фокуса на предоставлении лучших расчетных сервисов для частных лиц и малого бизнеса. Согласно нашей стратегии, активный рост бизнеса сопровождается эффективным управлением операционными расходами — благодаря широкому внедрению цифровых технологий во фронт- и бэк-офисные операции, мы контролируем рост операционных издержек. В целом, повышение бизнес-эффективности, качественный рост в ключевых для нас сегментах и эффективное управление рисками остаются нашими основными приоритетами», — отмечает заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.



В первом полугодии 2019 года объем чистого процентного дохода увеличился до 1,08 млрд долларов США, показал рост в 8,6% в долларовом эквиваленте или 19,6% в рублевом эквиваленте. Банк продемонстрировал высокий рост кредитования и сохранил высокую маржинальность: показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,7%.



Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом и составил 469 млн. долларов США. В рублевом эквиваленте рост составил 17,6%. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец первого полугодия 2019 года составила 33,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло уровня в 76,6%.



Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составили 52,06 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года (без учета валютной переоценки рост активов составил 4%).



Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,5% до 34,7 млрд долларов США по сравнению с 30,6 млрд долларов США в конце 2018 года (рост 5,7% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,3% до 26,5 млрд долларов США (рост 2,2% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 34,3% и составил 8,1 млрд долларов США (рост 22,0% без учета валютной переоценки).



Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Доля просроченных кредитов (90+ дней) составила 2,2% по состоянию на 30 июня 2019. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец первого полугодия 2019 года составляет 163,2%. Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 5,1%. Ставка резервирования составила 3,7%.



Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились на 11% до 44,4 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года (рост 4,2% без учета валютной переоценки). Средства клиентов увеличились на 7% до 34,4 млрд. долларов США (рост 0,4% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих счетов вырос на 15,5%, а их доля в средствах клиентов составила 54,4%. Средняя доля рынка по средствам физических лиц до востребования составила 10,1%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.



В июле 2019 Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 млрд рублей. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 17,8%, и 17,3% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы.



Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам первого полугодия 2019 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В первом полугодии 2019 году Банковской группе удалось поддержать свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:

доля на рынке розничного кредитования выросла до 3,22% по сравнению с 2,96%;

доля на рынке кредитных карт составила 10,65%;

средняя доля на рынке привлечения средств физических лиц до востребования составила 10,11%;

доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,7%;

клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн клиентов, а юридических лиц превысила 640 тыс. компаний.



Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» подтверждается и высокими кредитными рейтингами – наивысшими среди российских частных банков. 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз «Стабильный», а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. 23 апреля 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности Альфа-Банка до «bb+» с «bb», долгосрочный и краткосрочные кредитные рейтинги Альфа-Банка подтверждены на уровне «BB+/В».



Финансовые результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены компанией PriceWaterhouseCoopers.