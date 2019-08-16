VR_Bank и Фонд «Сколково» составили рейтинг цифровизации банков за первое полугодие 2019 года среди топ-30 банков. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

·Оценка проводилась по четырем критериям: финансовые показатели, косвенно отражающие объём расходов кредитных организаций на IT, наличие онлайн-сервисов, доступных клиентам – физическим и юридическим лицам в том числе участие в СБП и наличие сервисов для самозанятых, количество установок и рейтинг приложений для физлиц в App Store и Google Play, анализ качества и скорости обработки обращений в социальных сетях.

В первую десятку по степени готовности банков к цифровизации по степени убывания Тинькофф Банк, Сбербанк России, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, «АК Барс», Росбанк, ВТБ, «Русский Стандарт» и банк «Санкт-Петербург». Последний отметили в VR_Bank особенно: «Этот небольшой банк имеет все шансы стать успешным прототипом перехода из классического формата в диджитал. На каждые 100 тысяч клиентов кредитная организация имеет наименьшее число офисов на территории присутствия».

Рейтинг, по словам составителей, «наглядно демонстрирует не только намерения, но и конкретные шаги кредитной организации направлять ресурсы, разрабатывать цифровые технологии для создания новых бизнес-моделей и предоставлять дополнительные возможности своим клиентам».