Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал» в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает RT.

В рамках программы родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор в школу. Сумма финансовой поддержки не уточняется.

По мнению Чернышова, родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребенка в школу в ущерб другим расходам на семью. «В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения.

Чернышов также предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен депутат.