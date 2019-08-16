Связь-Банк снизил минимальную процентную ставку по кредитам на приобретение недвижимости до 9,2% на первичном рынке и до 9,55% годовых в рублях на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Воспользоваться низкой ставкой по программам «Новостройка» и «Готовое жилье» смогут держатели карт по зарплатным проектам Связь-Банка при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.

Банк выдает ипотечные кредиты под залог приобретаемого недвижимого имущества на сумму от 400 тыс. до 30 млн рублей. Срок кредита составляет от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% до 90%.