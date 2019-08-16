Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 22 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 29 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:12 мск курс доллара составил 66,32 рубля (минус 25 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 32 копейки и составил 73,55 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду рубль может закрыться под отметкой 66.

«На общем позитиве ждем продолжения укрепления рубля, который в паре с долларом вчера даже не пытался вновь штурмовать отметку 67. Сегодня российская валюта вполне может отыграть у «американца» еще копеек 50 и закрыться под отметкой 66. Впрочем, все эти рассуждения верны лишь при условии, что внешний фон продолжит улучшаться», — прогнозировал аналитик.