Средняя зарплата в сфере добычи сырой нефти и природного газа, которая является самым высокооплачиваемым сектором, превышает аналогичный средний показатель по России в три раза. По итогам полугодия первая величина составляет 140 149 рублей в месяц, вторая — 46 210 рублей, свидетельствует сводка «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности» из опубликованного на днях обзора Росстата «Информация о социально-экономическом положении России, январь — июль 2019 года» .

Отдельно в июне, когда средняя по России начисленная зарплата составила 49 348 рублей, в сфере добычи сырой нефти и природного газа был зафиксирован в 3,5 раза более высокий показатель — 172 942 рубля. Он превысил майскую зарплату в указанном секторе на 13,3%, а июньскую за прошлый год — на 41,6%.

Другие отрасли, где зарплаты превышают среднероссийский уровень в два раза и более (по итогам первого полугодия 2019 года), — деятельность воздушного и космического транспорта (126 899 рублей, разница в 2,8 раза), производство табачных изделий (112 029 рублей, 2,4 раза), финансовая и страховая деятельность (98 171 рубль, 2,1 раза), деятельность трубопроводного транспорта (93 618 рублей, превышение среднероссийского уровня в два раза). При этом в последнем секторе июньская зарплата в 82 347 рублей оказалась на 51,4% меньше майской и на 6,9% меньше прошлогодней за июнь, а в секторе финансов и страхования зарплата в июне (88 339 рублей) снизилась по сравнению с майской на 6,2%.



Самые низкие в России зарплаты — в сфере производства одежды: 19 787 рублей в месяц в среднем в первом полугодии, что составляет лишь 43% от среднего по стране уровня.