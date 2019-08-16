Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации. Утром в среду, 21 августа, документ был доступен в соответствующем разделе на сайте ПСБ, однако к обеду ссылка на него исчезла. В течение нескольких часов после этого документ был доступен по прямой ссылке, сохранившейся у РБК, однако после 16:00 мск стал недоступен и там.

После 17:00 мск отчетность вернулась на сайт, но из нее пропала информация о накопленном золоте. 14 августа «Коммерсантъ» на основе оборотной ведомости ПСБ написал, что в банке за три месяца появилось более 8 тонн золота: на 1 апреля вложения ПСБ в драгоценные металлы оценивались в 368 млн рублей, а на 1 июля — в 23,9 млрд рублей. Отчетность по МСФО, выпущенная 20 августа, также показала, что запасы драгоценных металлов на балансе банка выросли за полгода на 23 млрд рублей, до 23,9 млрд рублей, — внимание на это обратил Forbes.

Промсвязьбанк не раскрывает часть отчетности, такое право ему дает апрельское постановление правительства, позволяющее эмитентам скрывать отчетность. Если в первой версии отчетности было 15 изъятий информации в соответствии с постановлением, то теперь их число увеличилось, в частности закрыт раздел о раскрытии информации по справедливой стоимости, где и содержались сведения о драгоценных металлах. Также оказались закрыты сведения об инвестициях в ОФЗ (было 16,3 млрд рублей), облигации ЦБ (было 92,8 млрд рублей), корпоративные евробонды (25,9 млрд рублей).

Помимо этого ПСБ дополнительно скрыл данные по общехозяйственным и административным расходам. Они, в частности, содержали сведения о вознаграждении сотрудников: за первые полгода оно составило 14 млрд рублей, почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (7,7 млрд рублей).