Более чем трети (35%) жительниц России для полного счастья не хватает путешествий, еще примерно треть (32%) испытывает недостаток в финансах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении результаты опроса, проведенного порталом «Леди.Mail.ru».

Согласно данным исследования, девушки также хотели бы улучшить свое здоровье (24%) и здоровье своих близких (28%, а 22% мечтают о хорошо оплачиваемой работе.

Как отметили на «Леди.Mail.ru», желание найти мужчину находится на шестом месте среди популярных ответов — только для 18% респонденток это оказалось актуальным. «Рождение ребенка сделало бы счастливыми 9% опрошенных. Меньше всего женщинам оказались нужны друзья (4%) и машина (3%)», — рассказали на портале.

Также выяснилось, что 29% россиянок жалеют, что бесцельно потратили время, 27% считают, что мало путешествовали, а 20% — что плохо следили за своим здоровьем. При этом 16% опрошенных жалеют, что так и не научились копить деньги. Около 15% уверены, что при их образовании и опыте работы они достойны зарплаты в 100 тыс. рублей, 12% считают справедливым заработок в размере 50 тыс. рублей, по 9% — 70 тыс. и 150 тыс. рублей. При этом у 22% текущая зарплата меньше 30 тыс. рублей.



В опросе, проведенном с 7 по 14 августа 2019 года, приняли участие 7 403 российские пользовательницы проекта «Леди Mail.ru» в возрасте от 18 до 55 лет по всей территории России.

