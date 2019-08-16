Перед Банком стояла задача выбрать онлайн-решение для минимизации рисков в части противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) из нескольких вариантов решений, предлагаемых российскими и международными поставщиками. После анализа таких показателей, как срок реализации, стоимость, наполнение функционала, выбор был остановлен на решении «Dynamika - Финансовый мониторинг».

«Dynamika - Финансовый мониторинг» представляет собой рабочее место специалиста Финансового мониторинга на базе программного обеспечения «Dynamika - Единое окно» (включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 3346). Модуль позволяет в удобном интерфейсе отслеживать и обрабатывать подозрительные операции и проводить онлайн-контроль в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ.

Как сообщили в пресс-службе Банка, «первоочередной задачей было снижение рисков в части ПОД/ФТ, а также поиск решения, которое позволило бы увеличить скорость работы специалистов при одновременном увеличении эффективности проводимого мониторинга. Благодаря внедрению «Dynamika – Финансовый мониторинг» за 4 месяца работы в Банке смогли проанализировать 1350 подозрительных документов».

Как отмечает директор компании «Динамика» Олег Бессонов, «в ближайших планах у нас внедрение остальных модулей Решения: хранение досье ПОД/ФТ, офлайн контроль операций клиента, транзакционный контроль (Compliance), включающий машинное обучение модели поиска подозрительных операций. В результате будет создана интегрированная система, объединяющая в себе работу всех подразделений банка, задействованных в финансовом мониторинге, что позволит свести к минимуму риски в части ПОД/ФТ».

Внедрение решения «Dynamika – Финансовый мониторинг» в ООО «Экспобанк» заняло три месяца. С апреля решение введено в промышленную эксплуатацию.