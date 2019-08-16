Банк России установил официальные курсы валют на 22 августа.

Курс доллара понизился на 52,1 копейки, составив 66,263 рубля (66,784 рубля на 21 августа). Курс евро снижен на 47,77 копейки до 73,4989 рубля (73,9766 рубля на 21 августа).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 66,07 рубля (минус 49 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 73,33 рубля (минус почти 54 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 66,04—66,4 рубля за доллар и 73,28—73,62 рубля за евро.