Международный валютный фонд в среду предостерег правительства от попыток ослабить нацвалюты посредством смягчения денежно-кредитной политики или рыночных интервенций, сообщив в блоге, что это нанесет ущерб функционированию международной валютной системы и ухудшит положение всех стран.

В сообщении МВФ говорится, что предложения об использовании смягчения денежно-кредитной политики и прямых покупок валюты других стран вряд ли сработают.

«Не стоит слишком верить в то, что смягчение денежно-кредитной политики может ослабить валюту страны настолько, чтобы обеспечить долгосрочное улучшение торгового баланса за счет изменения структуры расходов. Одна только денежно-кредитная политика вряд ли может спровоцировать сильную и устойчивую девальвацию, которая необходима для достижения такого результата», — написали главный экономист МВФ Гита Гопинат и исследователи фонда Густаво Адлер и Луис Кубедду.