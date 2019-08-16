Московский Кредитный Банк предлагает акцию по потребительскому кредитованию «В кругу друзей» . В рамках акции можно получить денежные средства на любые цели без обеспечения по ставке от 9,9% годовых. Сумма финансирования от 100 до 500 тыс. рублей на срок от трех месяцев до пяти лет.

Из документов понадобится только паспорт РФ, документы, подтверждающие доход не требуются (банк по своему усмотрению может запросить дополнительные документы).

«Поучаствовать в акции смогут только новые клиенты, которые ранее никогда не обслуживались в МКБ. Срок рассмотрения заявки – от одного часа. Воспользоваться предложением возможно до 20 сентября 2019 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.