Минфин России в ходе аукционов в среду, 21 августа, разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму в 25,34 млрд рублей со спросом в 66,3 млрд рублей.

Спрос на ОФЗ-ПД выпуска № 26228RMFS на 20 млрд рублей с датой погашения 10 апреля 2030 года составил 46,45 млрд рублей. Выручка от размещения составила 21,2 млрд рублей, доходность по цене отсечения — 7,30% годовых, средневзвешенная доходность — 7,30% годовых.

Второй выпуск ОФЗ-ИН № 52002RMFS на 5,34 млрд рублей с датой погашения 2 февраля 2028 года был размещен со спросом 19,85 млрд рублей. Выручка от размещения составила 4,95 млрд рублей, доходность по цене отсечения — 3,54% годовых, средневзвешенная доходность — 3,54% годовых.