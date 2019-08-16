К экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона подключился первый партнер в СНГ. Теперь клиенты крупнейшего российского банка могут перевести деньги на карты и счета жителей Киргизии — клиентов коммерческого банка «Кыргызстан», сообщили в Сбербанке.

Услуга доступна в разделе «Переводы за рубеж». Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода — 50 тыс. рублей. Перевод можно отправить в рублях — при зачислении на карту в КБ «Кыргызстан» он будет конвертирован в валюту карты. Первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой Android, позже она появится на смартфонах с iOS.



«По официальным данным, в России на заработках находятся более 600 тысяч наших соотечественников», — указывает заместитель председателя правления КБ «Кыргызстан» Аминат Гривцова. По ее словам, ранее банк уже реализовал переводы по номеру телефона на территории Киргизии.