Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи арестованного за взятки бывшего начальника «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина, который, по данным СМИ, занимался «крышеванием» банкиров.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила соответствие доходов и расходов бывшего начальника второго отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина, который привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве и взяточничестве. Установлено, что в период прохождения государственной службы в ФСБ России Черкалин в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход», — говорится в сообщении.

На часть денежных средств, полученных из не предусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких.

На основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина, сообщают в Генпрокуратуре.

Уточняется, что общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких в период с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

Об аресте Военным судом Москвы начальника второго отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина сообщалось в конце апреля этого года. Он был задержан вместе с двумя бывшими сотрудниками его подразделения, уволенными с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

Как поясняли СМИ, второй отдел внутри управления «К» специализируется на контрразведке по финансовому и банковскому направлениям. Черкалин входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.



В конце июля издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, согласно которому арестованный за взятки на 850 тыс. долларов Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу. Издания раскрыли схему «крышевания» и написали, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков».