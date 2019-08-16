Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 рубля за доллар, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов в банковской сфере.

В последние два месяца к довольно сильному ослаблению национальную валюту подтолкнуло снижение цен на нефть, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. По его словам, спрос на сырье в начале года был переоценен, и в ближайшие месяцы стоимость нефти будет колебаться в пределах 55–65 долларов за бочку. Резкое падение курса рубля как одной из валют стран с развивающимися рынками также было спровоцировано новым витком торговой войны между США и Китаем, отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Негативное давление на российскую нацвалюту в последние недели также оказало укрепление американского доллара после снижения ставки ФРС США до 2,25% 31 июля, подчеркнул директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин.

Уже к началу осени рубль отыграет часть позиций и немного укрепится — примерно до 65 рублей за доллар и до 73 рублей за евро, следует из консенсус-прогноза экспертов. Ослабление рубля до значений выше 66 рублей за доллар избыточно и ситуативно, считает младший стратег Сбербанка по рынкам валют Юрий Попов. С другой стороны, укрепление рубля будет сдерживаться сохранением нервозности на мировых рынках на фоне сохранения жесткой торговой политики США, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Прогноз к концу 2019 года менее утешительный: аналитики ожидают очередного ослабления нацвалюты до 67 рублей за доллар и 74,3 рубля за евро. Предпосылки для плавной девальвации российской валюты появятся как за счет факторов сезонности, так и за счет действий российского ЦБ по снижению ключевой ставки, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Подобное ослабление будет адекватным при отсутствии внешних шоков, таких как повышение санкционного давления, падение цен на нефть или реализация панических распродаж рискованных активов, подчеркнул эксперт. Иначе рубль может перейти через отметку 70 рублей за доллар, опасается он.

В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития среднегодовой курс доллара в 2019 году составит 65,1 рубля за доллар. Ранее глава ведомства Максим Орешкин заявлял, что российская валюта в начале лета была слишком крепкой, а в августе ее курс приблизился к фундаментальным значениям. В ЦБ сообщили, что не делают публичных прогнозов относительно динамики рубля.