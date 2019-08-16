Российские заемщики с 1 октября, когда ЦБ планирует включить очередную охлаждающую процедуру для рынка потребкредитования, могут стать для банков проблемными, сообщают «Известия» . Это затронет 15,7% заемщиков — 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50%. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы, поэтому таких заемщиков в группе риска может быть и больше.

Фактически заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) станут «токсичными» для организаций, которые им одалживают. Согласно новым требованиям ЦБ, если после 1 октября банки будут кредитовать заемщиков с высоким ПДН, им придется замораживать под эти заимствования значительные средства — по оценке «БКС Премьер», их объемы могут составить 75–110 млрд рублей.

Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что в настоящее время в банке оценивают эффект от введения регулирования данного показателя. В Сбербанке пояснили, что кредитная политика банков, в том числе в части кредитования заемщиков с высоким ПДН, зависит от величины капитала конкретной организации и выбранной ей бизнес-стратегии. Банки не готовы брать на себя все риски полностью. И если даже они не будут отказывать проблемным заемщикам, то доля ответственности ляжет на клиентов.

Как показало исследование ОНФ «Кредитная карта России», доля выданных в первом полугодии 2019 года потребкредитов на сумму свыше 500 тыс. рублей составила 55,1% от портфеля. И только в этой категории заимствования росли — на 4,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

По словам экспертов, снижение просрочки можно объяснить набирающими популярность инструментами перекредитования и рефинансирования. Существует риск того, что заемщики, которые таким образом избегают просрочки, в скором времени просто превысят свой ПДН. «В настоящее время доля рефинансирования сохраняется на уровне 20%. Учитывая некоторый рост процентных ставок в IV квартале 2018 – I квартале 2019 года, это может свидетельствовать об увеличении долговой нагрузки части заемщиков, которые наращивают задолженность, чтобы погасить ранее взятые кредиты», отмечает регулятор.