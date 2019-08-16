Клиенты СДМ-Банка, владеющие картами платежной системы Mastercard, получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе финучреждения.



«При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay сам номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — говорится в сообщении.



Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с использованием Apple Watch.