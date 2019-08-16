Рублевая цена на нефть опустилась на 5% ниже заложенного в российском бюджете уровня на 2019 год, следует из расчетов РБК . Сорт нефти Brent за последний месяц подешевел на 6,8% и торговался во вторник, 20 августа, ниже 60 долларов за барр. В то же время рубль дешевел на 5,2%, до 66,5 рубля за доллар, показывали данные терминала Bloomberg на вечер 20 августа. Рублевая цена нефти опустилась ниже прогнозной цены, заложенной в бюджете, — значит, казна получит меньше сверхдоходов.

В течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus. Согласно его данным, 19 августа баррель Urals стоил чуть более 3900 рублей. Котировки Brent и Urals за последний месяц в среднем практически одинаковы.

Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 рублей за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки. Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть составит 63,4 доллара за баррель. Прогноз по среднегодовому курсу доллара после июльских поправок был изменен на 65,1 рубля вместо предыдущего значения в 63,9 рубля.

По мнению экспертов, чтобы выйти на среднегодовые 63,4 доллара, заложенные в бюджете, нефть за оставшиеся август—декабрь должна стоить в среднем 60,7 доллара за баррель. Но, по базовому прогнозу АКРА, среднегодовая цена составит 61–62 долларов и, соответственно, за остаток года можно ожидать средней цены 55–57 долларов за баррель. Снижение нефтяных цен не отразится на расходах бюджета, но профицит будет меньше. Если снижение цен на нефть кратковременное, это незначительно влияет на среднегодовую цену, которая важна для бюджетных показателей.

В случае если нефтяные котировки упадут ниже 50 долларов за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила, предупредили в августе эксперты Сбербанка . Если цена упадет ниже 50 долларов, рынки задумаются, станут ли Минфин и ЦБ в соответствии с бюджетным правилом продавать валюту в случае падения цены нефти ниже заложенных в бюджет 41,6 доллара, написали эксперты Sberbank CIB.