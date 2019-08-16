Банкиры начали выводить на рынок автопродаж новые виды кредитов, не предполагающие залог машины и ее страхование по каско, сообщает «Коммерсант» . За счет этих продуктов они рассчитывают потеснить лидеров рынка автокредитования. Так, ОТП Банк и банк «Ренессанс Кредит» завершают пилотные проекты и намерены масштабировать выдачу кредитов на покупку автомобиля без его залога и оформления каско, рассказали в банках.

В ОТП Банке можно взять в кредит сумму до 4 млн рублей на срок до 60 месяцев по ставке 10,99–16,99% годовых. Пилот по продукту банк запустил в сентябре прошлого года, однако активно начал выдавать данные кредиты в апреле 2019 года. В сентябре ОТП Банк планирует расширить географию выдачи автокредитов. «Ренессанс Кредит» запустил пилот по выдаче таких кредитов в апреле текущего года и на данный момент в месяц выдает около 20 млн рублей по ставке 13–16% годовых. В ближайший месяц банк планирует масштабировать выдачи.

«Мы предоставляем кредиты на сравнительно небольшие по сравнению с автокредитами суммы, которые по размеру аналогичны кредитам наличными, — говорит директор департамента продаж банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. — И поэтому не видим необходимости брать товар в залог, но уделяем особое внимание оценке рисков». По словам зампреда правления ОТП Банка Александра Васильева, банк принял решение не брать автомобили в залог, так как это создает дополнительные сложности при взыскании. «Дефолт по данной программе не выше, чем по другим продуктам банка», — указывает он.

Крупные банки пока не планируют запуск подобных программ автокредитования. В автосалонах полагают, что подобные продукты могут привести к росту продаж.

По словам гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, успех на рынке новых автомобилей зависит от способности банка договариваться с автодилерами. «На условия конечного кредита сильно влияют отношения и преференции, которые дает автопроизводитель банку-партнеру, и с большей долей вероятности в автоцентре клиенту предложат кредит дружественного банка, — отмечает он. — Поэтому новым банкам будет достаточно сложно добиться значительных выдач в этом сегменте».