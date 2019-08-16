Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2019 года . По сравнению с августовскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях и долларах снизилась (причем в долларах — более заметно), а вклады в евро в основном стали более выгодными, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на сентябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 августа 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась на 0,041—0,19 процентного пункта. Заметнее всего снизилась доходность вкладов, открываемых на сроки от трех месяцев до полугода, наименее существенно — долгосрочных (сроком свыше года).

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Август 6,338 6,996 7,366 7,821 8,518 Сентябрь 6,269 6,867 7,176 7,711 8,477

Банк России этим летом дважды снижал ключевую ставку — в июне и в июле , каждый раз на 0,25 п. п. (до текущего уровня 7,25% годовых). До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В последних аналитических материалах ЦБ не раз давались прогнозы по дальнейшему постепенному снижению депозитных ставок. Так, в последнем (за июль) выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что понижение ключевой ставки в июле и укрепившиеся рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики создают условия для плавного снижения ставок по рублевым депозитам населения в ближайшие месяцы.

Снижение доходности долларовых депозитов оказалось более значительным, чем рублевых, даже в абсолютном выражении: 0,057—0,274 п. п. (снижение в относительном выражении еще существеннее с учетом того, что ставки по вкладам в долларах сами по себе ниже ставок по рублевым депозитам). Наименее ощутимым оказалось снижение ставки по долларовым вкладам до востребования, наиболее ощутимым — по вкладам на сроки до трех месяцев.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Август 0,956 1,654 1,893 2,655 3,175 Сентябрь 0,899 1,38 1,725 2,499 3,022

Ставки по вкладам в евро, вопреки общей тенденции, в основном выросли, причем значительно, свидетельствуют данные ЦБ. Так, базовая доходность вкладов до востребования не изменилась, как и месяцем ранее. Срочные вклады, открываемые на периоды до года, оказались на 0,333—0,365 п. п. выгоднее (случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблице жирным шрифтом), а доходность депозитов со сроками более года снизилась, но едва заметно: на 0,001 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Август 0,01 0,11 0,11 0,143 0,53 Сентябрь 0,01 0,474 0,475 0,476 0,529

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).

В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам . Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.



Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов .