Банк «Александровский» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

Вклад «Максимум» (от 30 тыс. рублей) теперь оформляется под 6,35—6,85% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Перспектива» (от 30 тыс. рублей) открывается под 5,85—6,35%, «Комфорт» (от 100 тыс. рублей) — под 5,35—5,85%, а «Капитал» (от 3 млн рублей) — под 6,45—6,85% годовых. По этим трем депозитам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Минимальный срок размещения вкладов — три месяца, максимальный — два года. Дополнительные взносы принимаются во все вклады, кроме «Максимума».