«Тинькофф» (TCS Group) не будет переезжать в строящийся бизнес-центр «Акватория» в Москве. Об этом группа сообщает в своем полугодовом отчете по МСФО.

«В августе руководство «Тинькофф» приняло решение не переносить штаб-квартиру группы в строящийся бизнес-центр «Акватория» в 2022 году. В настоящий момент компания изучает другие, более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что группа «Тинькофф» и международная девелоперская компания Wainbridge подписали 7 июня соглашение о намерениях в отношении заключения договора долгосрочной аренды офисных помещений в указанном бизнес-центре, строящемся на берегу канала имени Москвы. Предполагалось, что группа займет на территории бизнес-центра более 68 тыс. кв. м. Подчеркивалось, что «сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года». Группа «Тинькофф» планировала арендовать помещения начиная с 2022 года.



TCS Group Holding PLC — основанная предпринимателем Олегом Тиньковым группа, в состав которой входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал», сеть центров разработки «Тинькофф Центр разработки» и автономная некоммерческая организация «Тинькофф Образование».