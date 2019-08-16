Московский городской суд в понедельник поддержал решение Басманного райсуда о продлении срока содержания под стражей бывшего руководителя Тольяттихимбанка Александра Попова (на время следствия глава банка был отстранен от должности), сообщает «Коммерсант» . Следствие обвиняет его в хищении средств Тольяттинского азотного завода (ТоАЗ) на сумму более 90 млрд рублей.

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты экс-руководителя Тольяттихимбанка Александра Попова на решение Басманного районного суда о продлении срока содержания банкира под стражей на три месяца, до 1 ноября. В Мосгорсуде признали обоснованными доводы о том, что, оказавшись на свободе, Попов попытается уехать за границу.

Александра Попова арестовали 31 мая 2019 года. Он проходил свидетелем по делу о многомиллиардных хищениях в ТоАЗе. По версии следствия, участники преступной организации во главе с бывшим руководителем предприятия Владимиром Махлаем с 2005 по 2013 год похитили и вывели за границу десятки миллиардов рублей, принадлежащих ОАО «Тольяттиазот» и другим юридическим и физическим лицам. Основной собственник пакета акций «Тольяттиазота» Владимир Махлай и его сын Сергей, возглавлявший совет директоров предприятия, находятся в международном розыске. Летом этого года Комсомольский райсуд Тольятти заочно назначил Махлаям по девять лет заключения, а остальным фигурантам — от восьми до девяти лет.

Также фигурантам и Александру Попову вменили в вину организацию или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, несколько эпизодов особо крупного мошенничества и неуплаты налогов в особо крупном размере. Попову изменили статус свидетеля на обвиняемого, заподозрив в совершении мошеннических действий в составе организованной преступной группы. Он, будучи главой кредитной организации, руководил схемой незаконного вывода активов с ТоАЗа.

Адвокаты Попова считают, что он пострадал из-за конфликта между акционерами предприятия.