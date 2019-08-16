В уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба, сообщает «Коммерсант» . Если в прежней редакции фигурантам расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, инкриминировалась растрата из «Югры» 7,5 млрд рублей, то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд рублей. Никто из обвиняемых своей вины в инкриминируемых хищениях не признает.

По данным издания, новый поворот в уголовном деле произошел в середине июня, когда у следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры» — экс-директор столичного филиала эбанка Нина Чернова. После возбуждения уголовного дела в отношении соучастников Чернова «приняла меры по получению шенгенской визы, что свидетельствует о создании ею условий для того, чтобы скрыться от органов следствия». На тот момент она была подозреваемой в соучастии в хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей. Когда экс-директору столичного филиала «Югры» 20 июня предъявили обвинение, в деле появились другие цифры и Черновой вменили соучастие в хищении уже более 200 млрд рублей. Аналогичное обвинение вынесено в адрес и остальных фигурантов расследования, в том числе Алексея Хотина.

Один из участвующих в деле защитников в разговоре с изданием предположил, что, отправив Нину Чернову в СИЗО, следствие, очевидно, надеется не только добиться от нее признательных показаний, но и дает понять главному фигуранту дела Алексею Хотину, что подобная участь может ожидать и его. Позиция всех обвиняемых сводится к тому, что в этом деле нет состава преступления. По словам защитников, даже домашний арест не дает возможности их клиентам, несмотря на отказ признать вину, погасить ущерб. На сегодняшний день, как сообщил близкий к следствию источник, обвиняемые уже якобы возместили около 16 млрд рублей.

По оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд рублей. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%. Сейчас, по данным ООО «Вектор права», в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд рублей. В суды подано более 330 исков на сумму более 282 млрд рублей.