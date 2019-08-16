Сбербанк расширил комплекс услуг для корпоративных клиентов и внедрил новый сервис «Проверка сотрудника». Он предназначен прежде всего для сегмента малого и микробизнеса, то есть для тех компаний, у которых нет собственной службы безопасности или HR-специалистов для комплексной оценки и проверки потенциальных кандидатов на работу, поясняется в сообщении банка. Проверка также может проводиться в отношении контрагентов и поставщиков товаров и услуг перед заключением партнерских соглашений, собственников квартир перед наймом жилплощади, при приглашении на работу няни, водителя и т. д.

Предпринимателям, в частности, предоставляются сведения о действительности паспорта или временного удостоверения кандидатов, о наличии у них проблем с законом, штрафов, задолженностей. Анализируются данные из проверенных и официальных источников, а также поведение человека в социальных сетях.

Проверка производится только с согласия кандидата. Сервис включает три типа проверок: базовую, комплексную и проверку водителя. В зависимости от выбранного типа проверки набор параметров варьируется от 13 до 21. Клиент сам принимает решение о выборе оптимальной проверки. Базовая проверка включает 13 параметров и обойдется заказчику в 490 рублей, а максимально полная проверка будет стоить 990 рублей. Срок выполнения заказа — около десяти минут.



Проект реализован совместно с ООО «Партнерская среда».