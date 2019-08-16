Больше всего на еду в 2018 году потратили жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки, говорится в отчете Росстата. Об этом сообщает РБК .

Так, в прошлом году на питание и безалкогольные напитки у жителей Ингушетии уходило 57,9% расходов, Дагестана — 53,8%, Чукотки — 47,7%. Меньше всего денег на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%).

Как заявила «РИА Новости» доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, на соответствующие расходы влияет стоимость продуктов питания, низкая зарплата и состав семьи. Так, в январе 2019 года средняя зарплата в Ингушетии составила 22,8 тыс. рублей, а в Дагестане — 21,4 тыс. рублей. Стоимость продуктовой корзины в обеих республиках равна около 4 тыс. рублей, указала Лебединская. На Чукотке средняя зарплата составляет 95,8 тыс. рублей, заявила она и отметила высокую цену продуктов в регионе.

Также расходы на питание зависят и от доли детей в регионах, продолжила Лебединская. В Ингушетии этот показатель равен 31,7%, в Дагестане — 27,1%, на Чукотке — 22,4%, а в Москве — 12,8%.