Россия по итогам 2018 года заняла третье место среди стран «большой двадцатки» по степени жесткости требований к локализации производства, говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишут «Известия».

По итогам прошлого года МВФ оценил уровень требований России к локализации производства зарубежными компаниями в 15,4 балла. Это означает, что в продукции, произведенной иностранцами с учетом правил освоения местных ресурсов, доля импортных компонентов составляет 15,4%. Первое и второе места заняли Бразилия (23,9) и Аргентина (18,7). В МВФ рекомендуют России смягчить правила: их строгость препятствует притоку капитала из-за рубежа. В пресс-службе валютного фонда сообщили, что «при прочих равных иностранный инвестор выберет страну с более низкими требованиями к локализации». Россия остается «за пределами глобальных цепочек поставок», добавили в МВФ.

В Минэкономразвития сообщили, что необходимо понимать, из чего исходил МВФ, делая такой вывод, «из обзора МВФ этого не следует». Требования по использованию отечественных товаров запрещены правилами ВТО, и Россия соблюдает их. И это подтверждается отсутствием претензий в последние годы к России со стороны партнеров относительно торгового протекционизма. Также в ведомстве не понимают, почему требования по локализации должны препятствовать притоку иностранных инвестиций.

По словам управляющего директора Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Андрея Точина, российское законодательство не запрещает иностранным инвесторам выпускать на нашей территории продукцию, состоящую даже на 100% из импортных компонентов. Однако это подразумевает работу в общем режиме: без льгот и господдержки. С учетом того что в России сравнительно дорогая рабочая сила и высокие административные барьеры, инвестировать в завод без послаблений зачастую невыгодно, резюмирует он. Однако российский рынок — премиальный в ряде отраслей.

Не считая локализации, среди развивающихся рынков G20 Россия — одна из наиболее лояльных к зарубежным партнерам стран по уровню торговых ограничений, следует из данных МВФ. Например, по показателю «защита торговли» у РФ — 1,2 балла (чем ниже показатель, тем меньше страна вводила новых ограничений за последние 10 лет). Среди развивающихся стран Россию опередили лишь Мексика (0,3), Южно-Африканская Республика (0,1) и Саудовская Аравия (0). Показатель США — 2,8.