Банк России установил официальные курсы валют на 21 августа.

Курс доллара повысился на 17,58 копейки, составив 66,784 рубля (66,6082 рубля на 20 августа). Курс евро вырос на 2,82 копейки до 73,9766 рубля (с 73,9484 рубля на 20 августа).

На Московской бирже на 12:14 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 10 копеек, валюты стоят 66,79 и 73,99 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 66,62—67,11 рубля за доллар и 73,79—74,32 рубля за евро.