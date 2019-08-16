Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск оператора «МегаФон» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщили RNS в пресс-службе ФАС. Суд постановил отменить решение ФАС, касавшееся установления тарифов оператора на услуги банковских СМС-рассылок, уточнили в пресс-службе «Мегафона».

«Суд удовлетворил иск компании. Но мы пока не ознакомлены с решением в полном объеме. Примем решение, когда получим решение суда, изготовленное в полном объеме», — сообщили в пресс-службе ФАС.

«Мы считаем, что суд пришел к обоснованному выводу о незаконности принятого решения. В материалах дела есть все доказательства того, что операторы связи не занимают доминирующего положения, оказывая услуги СМС-информирования», — прокомментировали решение суда в пресс-службе «МегаФона». Представитель компании подчеркнул, что ранее аналогичная позиция компании уже подтверждалась судами различных инстанций, при рассмотрении подобных исков о тарифах на СМС-рассылки.

В середине мая ФАС признала «МегаФон» нарушившим закон о защите конкуренции в части установления монопольно высоких цен на рассылку СМС-сообщений и выдала оператору предписание об устранении нарушений.