Клиенты Альфа-Банка пожаловались в Twitter на проблемы с оплатой картами. В ответ финучреждение сообщило, что знает о проблеме с переводами с карты на карту и устраняет ее.

«Есть небольшие проблемы( Сейчас знаем, что не проходит часть переводов на карту. Чиним, извините!» — говорится в аккаунте Альфа-Банка в Twitter.

По данным сервиса Downdetector, клиенты жалуются, что не могут совершить платеж со счета, снять деньги в банкоматах, а также не могут перевести деньги.