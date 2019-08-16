Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов, который является фигурантом уголовного дела, освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 19 августа опубликовано во вторник, 20 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия», — говорится в документе за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.



Алексея Иванова подозревают в получении крупной взятки, он находится под стражей . По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании «Техносерв Менеджмент», бывшего сотрудника ФСБ Алексея Копейкина в 2017—2019 годах получил от «неустановленных лиц, действующих в интересах «Техносерва», не менее 4,4 млн рублей за покровительство. Копейкина, который также находится под арестом, подозревают в посредничестве: следствие считает, что неустановленные лица ежемесячно переводили ему на счет 200 тыс. рублей, которые полагались Иванову.