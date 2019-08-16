Алексея Иванова подозревают в получении взяток от компании «Техносерв Менеджмент» за покровительство.
Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов, который является фигурантом уголовного дела, освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 19 августа опубликовано во вторник, 20 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия», — говорится в документе за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Алексея Иванова подозревают в получении крупной взятки, он находится под стражей. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании «Техносерв Менеджмент», бывшего сотрудника ФСБ Алексея Копейкина в 2017—2019 годах получил от «неустановленных лиц, действующих в интересах «Техносерва», не менее 4,4 млн рублей за покровительство. Копейкина, который также находится под арестом, подозревают в посредничестве: следствие считает, что неустановленные лица ежемесячно переводили ему на счет 200 тыс. рублей, которые полагались Иванову.
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