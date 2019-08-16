С момента участия в прошлогодней выставке MIMS Automeсhanika Moscow 2018 Группа PSA сумела добиться заметных результатов. Успешно запустив свои бренды EUROREPAR и EUROREPAR CAR SERVICE в России, компания продолжает развиваться в сфере независимого постгарантийного рынка. В настоящее время в России работает 55 СТО, специализирующихся на постгарантийном обслуживании автомобилей всех марок. До конца года планируется расширить сеть до 150 станций.

Напоминаем, под брендом EUROREPAR Группа PSA представляет линейку запасных частей, предназначенных для ремонта и обслуживания постгарантийных автомобилей всех марок. Гарантия на запчасти составляет 2 года.

На сегодняшний день продукция EUROREPAR насчитывает более 12 000 позиций по основным группам запасных частей и представлена в ассортименте самых крупных дистрибьюторов. Более того, в 2019 году бренд запустил линейку моторных масел EUROREPAR нового поколения.

Что же касается EUROREPAR CAR SERVICE, данная сеть независимых СТО предназначена для клиентов, находящихся в поиске более выгодного технического обслуживания и ремонта для своего автомобиля, в то же время желающих иметь гарантию всемирно известного бренда, каковым является EUROREPAR CAR SERVICE. В настоящее время сеть насчитывает более 4 000 сервисных центров в 25 странах.

Более подробную информацию о наших брендах, а также условиях сотрудничества можно уточнить у представителей EUROREPAR и EUROREPAR CAR SERVICE на стенде F565 (павильон «Форум»).

Сайт бренда EUROREPAR: https://www.eurorepar.com

Сайт бренда EUROREPAR CAR SERVICE: https://www.eurorepar.com.ru