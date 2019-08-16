Россияне чаще всего оплачивают онлайн услуги мобильной связи (86%), заказы в интернет-магазинах­ (81%), и коммунальные услуги (74%). Об этом говорится в исследовании Mediascope.

Также в 2019 году жители крупных российских городов стали чаще платить онлайн за такси, электронные билеты на транспорт и бронь отелей.

Чаще всего россияне предпочитают расплачиваться банковскими картами и интернет-банкингами — в текущем году их использовали 90% опрошенных. Следующие по популярности — электронные деньги (78%) и бесконтактные платежи (45%). При этом электронными деньгами и бесконтактными платежами чаще всего пользуются россияне в возрасте 25—34 лет.

У интернет-банкингов аудитория онлайн-платежей на мобайле обгоняет по размеру десктопную — 83% против 79%, а у банковских карт и электронных денег количество тех, кто платит с десктопа (82% и 70% соответственно) выше, чем на смартфоне (76% и 62%).

На первом месте среди платежных сервисов в России находится «Сбербанк Онлайн» — им пользуются 83% респондентов. На втором месте — «Яндекс.Деньги» (53%), на третьем — PayPal (46%). С помощью Google Pay онлайн-платежи совершали 23% россиян, Apple Pay — 19% опрошенных, Samsung Pay — 15%.