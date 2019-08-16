Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 9 копеек, а евро — на 3 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,87 рубля (минус почти 3 копейки), курс евро — 74,06 рубля (минус 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль может откатить назад, поддерживаемый налоговым периодом.

«На котировки акций окажет влияние рубль, который вчера в паре с долларом начал тестировать отметку 67 и завершил торги около нее. Никаких поводов для столь сильного обесценивания российской валюты мы не видим. Возможно, падение рубля связано с выводом нерезидентами прибыли по полученным дивидендам. В таком случае рубль должен вот-вот откатить назад, поддерживаемый к тому же налоговым периодом. В случае, если же распродажи рубля продолжатся, вполне вероятно усугубление ситуации, поскольку нерезиденты начнут фиксировать прибыль по ОФЗ, опасаясь, что девальвация рубля «съест» всю валютную доходность обязательств Минфина РФ», — прогнозировал он.

По словам аналитика «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислава Антонова, рубль ослабился к доллару вместе с другими валютами ключевых стран с развивающимися экономиками, хотя внешние факторы хорошие для рубля.

«Дальнейшее продвижение пары доллар/рубль к 68 рублям будет непростым без коррекции. Крупные игроки тоже стали сбрасывать длинные позиции по рублю на фьючерсном рынке. В соответствии с техническим анализом сегодня ослабление евро к рублю становится все зримее, особенно если покупатели потерпят неудачу при росте евро выше 74,50 рубля. Евро на валютном рынке находится под давлением со стороны ожиданий новых стимулирующих мер для экономики еврозоны. Но пока рубль слаб против иностранных валют, поэтому неизвестно сработает эта модель или нет. Следим за уровнем 73,60 рубля. Если он не устоит, то тогда активируется цель в районе 73 рублей», — комментировал аналитик.