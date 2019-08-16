Депутаты от фракции ЛДПР вносят на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении водителей от штрафов за административные правонарушения в тех случаях, если информация об этом не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента фиксации нарушения. Текст законопроекта во вторник распространила пресс-служба одного из его авторов — главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, передает ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, «информация о привлечении к административной ответственности размещается на едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации». Если сообщение не появилось в течение десять дней со дня фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности.

Поправки предлагается внести в статью 2.6.1 КоАП, которая дает основания привлекать водителей к ответственности за правонарушения в области дорожного движения и благоустройства территории на основании данных фотофиксации.



Как отмечают авторы в пояснительных материалах, сейчас «появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов» за нарушения, зафиксированные полгода, год или даже три года назад. «При этом в установленный действующим законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в пояснительной записке.