Чистая прибыль по МСФО группы МТС за II квартал 2019 года снизилась до 12,7 млн рублей, или на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Отмечается, что снижение обусловлено высокими процентными и прочими расходами.

Выручка группы выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 125,1 млрд рублей.

В июле совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР) на сумму 17,3 млрд рублей.

Выручка оператора мобильной связи МТС в России во II квартале 2019 года увеличилась на 8,4% до 115,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «благодаря консолидации МТС Банка, сильному органическому росту в сегментах мобильных услуг и услуг по системной интеграции, а также росту продаж программного обеспечения», — говорится в сообщении. На конец полугодия число абонентов МТС в России выросло на 0,7% квартал к кварталу и составила 78,1 млн абонентов.