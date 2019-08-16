Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.

В комментарии регулятора отмечается, что развитие систем дистанционного банковского обслуживания позволяет мгновенно использовать поступившие на карту деньги. По статистике ЦБ, похищенные средства, которые переводят на другие карты, выводятся уже в первые часы после поступления на счет. «Таким образом, увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств», — заключили в ЦБ.

В Центробанке напомнили, что «любые изменения законодательства возможны только при условии оценки эффективности предлагаемых мер». Однако в предложении Ассоциации банков России не было подобных данных. Сам регулятор оценить эффективность такой инициативы не может, поскольку такие расчеты могут быть произведены лишь на основании данных, которые есть только у самих банков.