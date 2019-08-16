Тарифный план дает клиентам возможность планировать расходы. За любое зачисление денежных средств на расчетный счет компании Банк возьмет комиссию в размере 1% от суммы, а исходящие платежи в пределах 3 млн рублей в месяц осуществляются без комиссии (если лимит превышен, нужно заплатить 10% от суммы платежа).

«Один за всё» включает большое количество бесплатных опций: открытие и использование расчетного счета, мобильный и интернет-банк, выпуск и обслуживание одной корпоративной и неограниченного количества инкассационных карт, расширенное СМС-информирование, услугу проверки контрагентов «Индикатор».

«Формируя этот тариф, мы отталкивались от актуальных рыночных тенденций и пожеланий наших клиентов», — рассказал руководитель департамента транзакционного бизнеса блока МСБ Банка ЗЕНИТ Андрей Козловский. — Мы провели пилотное внедрение тарифа «Один за всё». Клиенты оценили понятные условия и возможность не платить комиссию, если в прошедшем месяце не было операций по счету. Эта опция особенно актуальна для клиентов, имеющих сезонный бизнес или нерегулярные обороты».

Для подключения тарифного плана новому клиенту Банка достаточно выбрать его при подписании договора. При переходе действующих клиентов с других тарифов на «Один за всё» Банк будет взимать однократную комиссию в размере 1% от остатка на счете, но не мене 500 рублей на дату перехода.

Комиссии и лимиты в рамках тарифного плана не распространяются на операции по корпоративным и инкассационным картам Банка ЗЕНИТ.